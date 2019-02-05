Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hasankeyf ilçesi kırsalında terör örgütünün kış yapılanmasına yönelik çalışmalarda, PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen bir sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramada roketatar, uzun namlulu silah, çok sayıda taarruz ve savunma tipi el bombası, 4 antitank roketatar mühimmatı, 2 şarjör, 4 roketatar fişeği, tüp ve bol miktarda yaşam malzemesi elde edildi.

Ele geçirilen mühimmat, savcılığın talimatıyla olay yerinde Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi.

Bölgede, teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Kaynak: AA