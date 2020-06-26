Haber Giriş: Kaynak: AA
Batman'da alışveriş merkezinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Batman’da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.
Merkez Belde Mahallesi'nde bulunan kentin en büyük alışveriş merkezlerinden birinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Batman itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip giderek yangına müdahale etmeye başladı.
Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da söndürme çalışmalarına katıldı.
Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.
Etiketler: Batman yangın alışveriş merkeziSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 06:24
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