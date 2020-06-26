Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da otoyolda yanan araç kül oldu
[Fotoğraf: AA]
Adana’da otoyol kenarında yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kenarda park halindeki bir otomobilin yandığını gören sürücüler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
[Fotoğraf: AA]
Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis, aracın plakasını ve sürücüsünü tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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