Kazanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin ilçede sürdürdüğü soruşturma kapsamında Sason İmam Hatip Lisesi Müdürü F.Ö. ve Müdür Yardımcısı A.K. ile Sason Anadolu Lisesi Müdürü A.T. ve Müdür Yardımcısı M.K'nin açığa alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili idari ve adli soruşturma sürüyor.