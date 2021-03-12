Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da 2 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili 4 okul idarecisi açığa alındı
[Fotoğraf: DHA]
Batman'ın Sason ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği, 25 öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili 4 okul idarecisi açığa alındı.
Kazanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin ilçede sürdürdüğü soruşturma kapsamında Sason İmam Hatip Lisesi Müdürü F.Ö. ve Müdür Yardımcısı A.K. ile Sason Anadolu Lisesi Müdürü A.T. ve Müdür Yardımcısı M.K'nin açığa alındığı öğrenildi.
Kazayla ilgili idari ve adli soruşturma sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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