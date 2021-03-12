Van’ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde bir anda bastıran yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Pay Mahallesi’nden Erciş’e yolcu taşıyan minibüs yolda mahsur kaldı.

16 kişi 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

İhbar üzerine Büyükşehir Karla Mücadele ekipleri, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 saatlik bir çalışma ile aralarında kadın ve çocukların da olduğu 16 kişi kurtarıldı.

Ayrıca, Erciş ilçesi Ulupamir ve Köycük Mahallesi grup yolu ile Muradiye ilçesi Akbulak grup yolunda mahsur kalan vatandaşlara da yoğun çalışma sonucu ulaşıldı.

Kentte yoğun kar yağışı ve tipi devam ederken, ekipler hazır bekletiliyor.