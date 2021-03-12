Bu güzergahtaki Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinin yollarında da çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi. Sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta mahsur mahsur kalan vatandaşlar ile sürücüler, Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından misafir edildi.

Öte yandan, Ağrı-Van ve Ağrı-Bitlis çevre yolunda da fırtına nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

