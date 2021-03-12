İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandı. Merkeze bağlı Lale köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugünden itibaren ikinci bir karara kadar karantina uygulanmasına karar verildi.

Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı kaydedildi.