Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Karaman'da bir köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandı. Merkeze bağlı Lale köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugünden itibaren ikinci bir karara kadar karantina uygulanmasına karar verildi.
Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı kaydedildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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