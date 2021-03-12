Kent genelinde saat 11.00'de başlayan "Yedi Tepe Huzur Uygulaması" 13.00'te sona erdi. İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinden polislerin yaptığı denetim, helikopterle havadan da takip edildi.

Polis ekipleri, denetimlerde şüpheli görülen kişilerin GBT sorgulamasını yaparken bazı araç, mekan ve iş yerlerinde de aramalar gerçekleştirdi.