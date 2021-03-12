Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, düzensiz göçmenlere ve kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda 11 Mart'ta il merkezinde durdurulan kamyonda 91 düzensiz göçmen ve göçmenlerin sevkiyatındaki organizasyonda bulunan S.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli S.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

