Kentte dün geceden itibaren şiddetli fırtına etkili oluyor. Ağaçlar, elektrik direkleri, billboardlar devrildi, çatılardan uçan malzemeler de araçlarda hasara neden oldu.

Karapınar Mahallesi'nde fırtına nedeniyle çatıdan uçan bir kalas, Muhammed Özdemir'in aracına büyük hasar verdi. Kalasın otomobilin tavanından girip altından çıkması görenleri şaşırttı.

Muhammed Özdemir, "Aracımın üzerine binamızın çatısı düştü, çok şükür canımıza bir şey olmadı" dedi.

Ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.