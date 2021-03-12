Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 14:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Haydarpaşa Garı'ndaki marangozhanede yangın
Restorasyon çalışmaları süren, İstanbul'un sembol yapılarından Haydarpaşa Garı'nın marangozhane bölümünde yangın çıktı.
Yangın Haydarpaşa Garı'nın hemen dışında bulunan marangozhanede çıktı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın çevredekiler tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangının elektrik panosundaki kısa devreden kaynaklandığı belirlendi. İtfaiye ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Yangın
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