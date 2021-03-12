Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, terör örgütünün sözde eğitim kurumlarında yer aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan 13 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Döne Y., Fazilet K., Güldaniye Ç., Hatice K., Kadriye Y., Marife Ö., Nuray P., Şahin Y. ve Zehra Y. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, Engin Ç. ve Nevin G. ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 1 yıl 13'er ay hapisle cezalandırıldı.

F.K. ve N.S.'nin ise beraatine karar verildi.

