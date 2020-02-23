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Batman Valiliği koronavirüs iddialarını yalanladı
[Fotoğraf: AA]
Batman Valiliği, kentte İran uyruklu bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye yatırıldığı iddialarının gerçek olmadığını duyurdu.
Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, İran uyruklu bir vatandaşın Kovid-19 şüphesiyle Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındığının iddia edildiği belirtildi.
Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, kentte virüse yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Korona şüphesi de vakası da yok"
"Sosyal medya mecralarında bazı kişiler tarafından ilimizde koronavirüs taşıyan İranlı bir hastanın Batman Bölge Hastanesi'nde karantinaya alındığı şeklinde haberler yayılmıştır. İlimizde koronavirüs hastası veya şüpheli vaka bulunmamakta olup, yayılan haberler asılsızdır."
Etiketler: yeni tip koronavirüs kovid-19 BatmanSon Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 09:48
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