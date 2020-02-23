İstanbul Sultanbeyli'de Harun Utku yönetimindeki 34 TZ 7285 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Otomobil içindeki iki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Çevredeki vatandaşların çıkan yangına müdahalesi yetersiz olunca itfaiye ekiplerine haber verildi.

Alev topuna dönen otomobili olay yerine giden itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.

Araçta büyük hasar meydana geldi.

Yol bir süre trafiğe kapandı

Trafik polisleri, yanan otomobilin yakın noktasına hiçbir aracın gitmesine izin vermezken cadde bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından araç yoldan çekildi ve trafik normale döndü.

Otomobildeki yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.