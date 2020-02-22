Haber Giriş: Kaynak: İHA
Tamir atölyesindeki uydu yön cihazı alev aldı
Giresun'daki televizyon tamir atölyesinde uydu yön cihazı bir anda alev aldı. İş yeri sahibinin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Giresun'daki bir televizyon tamir atölyesinde, uydu yön cihazı tezgahın üzerinde şarj oluyordu. Cihazdan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, cihaza hemen müdahale etti. Bu sırada cihazdan alevler yükseldi.
İş yeri sahibi, cihazı yere indirerek alevleri söndürdü. Neyse ki korkulan olmadı. Olası bir yangın büyümeden önlenmiş oldu.
Etiketler: giresun televizyon tamir atölyesi uydu yön cihazıSon Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 23:50
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