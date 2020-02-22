Giresun'daki bir televizyon tamir atölyesinde, uydu yön cihazı tezgahın üzerinde şarj oluyordu. Cihazdan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, cihaza hemen müdahale etti. Bu sırada cihazdan alevler yükseldi.

İş yeri sahibi, cihazı yere indirerek alevleri söndürdü. Neyse ki korkulan olmadı. Olası bir yangın büyümeden önlenmiş oldu.