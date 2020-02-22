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Bahçeli'den Millet Kütüphanesi'ne kitap bağışı
[MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli / Fotoğraf: AA]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 20 Şubat'ta açılan Millet Kütüphanesi'ne kitap bağışında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nin açılışında kitap bağışında bulunulmasını istemişti. MHP Lideri Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına cevap verdi.
Kendi özel kütüphanesinden seçtiği muhtelif konulardan oluşan kitapları, Millet Kütüphanesi'ne bağışladı.
[Millet Kütüphanesi / Fotoğraf: AA]
Bahçeli’nin kitap bağışlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.
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