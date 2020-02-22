Restoranların hijyen koşulları, kullanılan ürünlerin kalitesi, yiyecek ve içeceklerin gıda sağlığına uygun olup olmadığı... Hepsi tek tek denetlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı gıda denetim seferberliğinin 6'ncı ve son gününde ekiplerin adresi restoranlardı. Ankara'nın en kalabalık noktalarından Kızılay'daki restoranlar incelendi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, "Gıda ile ilgili hijyen belgeleri olup olmadığına bakılacak. Aldığı ürünlerin menşei araştırılacak, kayıt dışı mı onaylı bir işletmeden mi gelmiş bu çok önemli" dedi.

Denetimler yıl boyu sürecek

İstanbul'un 39 ilçesinde de gıda kontrol görevlileri restoran, pastane, kafe gibi toplu tüketim mekanlarını denetledi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerde, mutfak ve depo gibi alanlarda hijyen ve sıcaklık kontrolü yaptı.

İstanbul İl Tarım Müdür Vekili Nazif Koca, şöyle konuştu:

"Önce genel hijyen kurallarına uygun olup olmadığına dikkat ediliyor. Daha sonra gıdayla temas eden malzemelerin uygunluğu kontrol ediliyor. Kesim tahtaların kesinlikle tahtadan değil de yıkanmaya temizlemeye uygun malzemeden olmasına dikkat ediliyor."

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler yıl boyu sürecek.

Haber: Emre Yüncü

Kamera: Nurullah Soran