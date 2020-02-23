Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 01.26'da merkez üssü Konya'nın Derebucak ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.