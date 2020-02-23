Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Konya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
Konya'nın Derebucak ilçesinde saat 01.26'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 01.26'da merkez üssü Konya'nın Derebucak ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 14 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Etiketler: Konya deprem Konya deprem AFADSon Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 01:45
Son Haberler
- 02:20
- 02:17
- 02:10
- 01:08
- 01:08
Sıradaki Haber
Hocalar'da yağış nedeniyle yol çöktü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz