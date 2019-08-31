Valilikten yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine Batman Şehirlerarası Terminali'nde meydana gelen olayla ilgili açıklama gereği duyulduğu kaydedildi.

28 Ağustos'ta 15.15 sıralarında terminal içerisinde kavga olduğu, kavgada kesici alet kullanıldığı ve kavgadan dolayı yaralı bir şahsın olduğu yönünde İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine olay yerine saat 15.19'da ekiplerin intikal ettiği anımsatılan açıklamada, ekipler tarafından olay yerinde bir yaralı ve olayı gerçekleştiren şüphelinin görülmesi üzerine, şüphelinin suç aletiyle yakalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yaralı ise ambulansla en yakın hastaneye sevk ettirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Konuyla ilgili olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında olaya müdahaleleri yönünden aynı gün idari yönden soruşturma başlatılmış olup, kademeli güç kullanmada zafiyet gösteren ve müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen 5 görevli görevden uzaklaştırılmıştır. Adli tahkikat sonucu olayı gerçekleştiren R.K. ve A.K. isimli şüpheliler tutuklanmıştır."

Kaynak: AA