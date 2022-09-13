Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bu nedenle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi Sağanak Yağış
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