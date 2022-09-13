Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Çal ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Denizli'de Nazif Şen idaresindeki otomobil, Denizler Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki Etem Şen ile sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan Arife Arabacı hayatını kaybetti.
Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Nazif Şen'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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