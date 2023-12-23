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Türkiye
TRT Haber 23.12.2023 12:18

Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteorolojİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Düzce ve Sinop'ta kuvvetli yağmur, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'te kuvvetli yağmur yer yer karla karışık yağmur, Bolu'nun yüksekleri, Çankırı'nın kuzeyi, Düzce'nin doğu ve yüksekleri ile Zonguldak'ın, Bartın'ın ve Sinop'un iç ve yüksek kesimlerinde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli kar, Kastamonu il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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Öte yandan, bölgede beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Çankırı için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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