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Türkiye
İHA 23.12.2023 10:21

Çalıntı akü alan hurdacılara 7 milyon 665 bin 289 lira ceza kesildi

Bursa'da, çalıntı mal aldığı tespit edilen 2 hurdacıya 3 milyon 665 biner lira idari para cezası kesildi.

Çalıntı akü alan hurdacılara 7 milyon 665 bin 289 lira ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesinde 7 ayrı akü hırsızlığı olayının şüphelisi A.A'yı yakaladı.

Ekipler, bu kişinin çalıntı malları Duaçınarı Mahallesi'nde A.A'nın işlettiği hurda dükkanına sattığını, Veysel Karani Mahallesi'nde hurdacılık yapan D.Ö'nün de çalıntı aküleri satın aldığını belirledi.

Hırsızlık şüphelisi A.A. ve iş yeri sahipleri A.A. ve D.Ö. hakkında polis tarafından yasal işlem başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de A.A. ve D.Ö'ye tehlikeli atık bulundurdukları için 3 milyon 665 bin 289'ar lira idari para cezası kesti.

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