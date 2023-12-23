Puslu 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 23.12.2023 09:20

10 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Sağanak ve kara dikkat

Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen karla karışık yağmur, kar ve sağanak nedeniyle 10 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

10 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Sağanak ve kara dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu kuzey ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

10 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Sağanak ve kara dikkat

Öte yandan karla karışık yağmur beklenen Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Van, Batman için 'sarı', Hakkari ve Şırnak için 'turuncu' kodlu uyarıda bulunuldu. 

ETİKETLER
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:29
Çalıntı akü alan hurdacıya 3 milyon 665 bin lira ceza kesildi
10:11
İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritası bugün açıklanacak
10:02
Yargıtay, 'suratsız' ifadesini hakaret saymadı
09:54
Kargoya verilen kolilerden 110 bin uyuşturucu hap çıktı
09:53
Asgari ücrette gözler yeni haftada
09:42
Başkent'te "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" düzenlenecek
Fransız askerleri Nijer'den ayrılıyor
Fransız askerleri Nijer'den ayrılıyor
FOTO FOKUS
İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Fedakarca attığımız adımların faydası olmadığını gördük
İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Fedakarca attığımız adımların faydası olmadığını gördük
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ