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Türkiye
AA 23.12.2023 07:09

Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi Sinop'taki ailesine verildi

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi, Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi Sinop'taki ailesine verildi
[Fotograf: AA]

Evli ve iki çocuk babası Erenoğlu'nun Yeşilyurt köyündeki babaevine gelen askeri ve mülki yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

Şehadet haberinin duyulmasının ardından Erenoğlu ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri, evin önünde toplanarak aileye taziyelerini sundu.

Vali Mustafa Özarslan da şehadet haberinin verilmesinin ardından fenalaşan ve sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şehit ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Bu arada şehit Erenoğlu'nun geçen yıl Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralandığı ve tedavisinin ardından tekrar görevine döndüğü öğrenildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Boyabat ilçesi Yeşilyurt köyünden Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'na Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

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