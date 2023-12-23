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Türkiye
İHA 23.12.2023 06:46

Zonguldak’a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

Zonguldak’a şehit ateşi düştü
[Fotograf: İHA]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Şehidin şehadet haberini annesi Miyase Yazıcı ve eşi Seda Yazıcı'ya Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur verdi.

Şehidin evinin bulunduğu sokak ve evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin 4 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu aynı zamanda 10 kardeşi olduğu öğrenildi.

Şehidin cenaze töreninin ise nüfusa kayıtlı olduğu Gümüşhane'nin Şiran İlçesi'ne bağlı Telme Köyü'ne defnedilecek.

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