Basra sıcakları güneyi kavurdu

Eyyam-ı Bahur ve Afrika'nın ardından bu kez de Basra sıcakları geldi.

Yeni sıcak hava dalgası tüm yurdu etkiledi ancak Akdeniz sahilleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi adeta yanıyor...

Termometreler Gaziantep'te 44, Şanlıurfa'da ise 43 dereceyi gördü. Cadde ve meydanlar boşaldı, bazı vatandaşlar sıcaklar yüzünden işe dahi gidemedi.

Buzlu havuzda buzlu ayran servisi

Mersin ve Antalya'da nemin de etkisiyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Havuzda serinlemeyi tercih edenler buz kalıplarıyla yüzmenin şaşkınlığını yaşadı. Gün boyunca havuz başında buzlu ayran servisi yapıldı.

Adana'da hissedilen 52 derece

Adana'da da termometreler 42 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 52 dereceyi buldu. Kentteki nem oranı ise akşam saatlerinde yüzde 90'ı buluyor.

Sıcak hava dalgasının 20 Ağustos'a kadar etkili olması bekleniyor.