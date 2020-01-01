Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışı ve uyuşturucu madde kullanımını önlemek için çalışma yaptı.

Bu kapsamda, Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde 107 eğlence mekanında uygulama yapan ekipler, bidonlar içerisinde 15,5 litre sahte içki ile 6 şişe sahte bandrollü içki, satışa sunulmak üzere 250 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Ekipler ayrıca 2 bin 150 kişinin de Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yaptı.

Kaynak: AA