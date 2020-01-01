Türkiye

İstanbul'da yılbaşı gecesi 148 bin 790 kişiye güvenlik sorgulaması yapıldı

01 Ocak 2020 Çarşamba 05:05 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 05:11

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğünün yeni yıl önlemleri kapsamında yaklaşık 317 bin polis, jandarma, sahil güvenlik personeli, bekçi ve güvenlik korucusu görev yaptı.