Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ile Diyarbakır-Silvan kara yolunda bulunan uygulama noktasını ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Uygulama sırasında vatandaşların da yeni yılını tebrik eden Aktaş, sürücülere emniyet kemeri takılması konusunda uyarıda bulundu, çocuklara yeni yıl hediyesi verdi.

Hakkari'de Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüntülü görüşen Aktaş, ülke genelinde uygulanan tedbirler hakkında bilgi verdi.

[Fotoğraf: AA]

Aktaş, 81 ilde yeni yıla mutlu, huzur ve güven içerisinde girmesi için bütün personelle görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Yaklaşık 20 bin ekiple emniyet teşkilatının tamamına yakınının görevinin başında olduğunu bildiren Aktaş, teşkilatın yeni yıla huzur ve güven içerisinde geçilmesi için görevlerini can ve başla yerine getirdiklerini belirtti.

Aktaş, şunları kaydetti:

"2019 yılı başta terörle mücadele olmak üzere ülkemiz açısından çok başarılı bir yıl oldu. PKK, DEAŞ, FETÖ ihanet şebekeleriyle bütün güvenlik kuvvetlerimizle etkin bir mücadeleyi ortaya koyduk. Çok iyi neticeler elde ettik. Bu mücadelemiz 2020 yılında da azim ve kararlılıkla devam edecektir. 2020 yılı terörün Türkiye gündeminde olmayacağı veya çok gerilerde olacağı bir yıl olacak. Bu mücadelede canını ortaya koyan şehit ve gazilerimize minnet duygularımı ifade ediyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar ve uzun ömürler diliyorum. 2020 yılının milletimiz, ülkemiz ve bütün insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Güzeloğlu ise kentte jandarma ve polis kontrol noktalarında 13 bini aşkın personelin görev aldığını aktardı.

Yeni yılın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Güzeloğlu, "2019'u geride bırakırken, ülkede sağlanan huzur ve güvenle kentte gelişen güven ortamının da sürmesini diliyorum. Teröre ve bütün suç örgütlerine karşı mücadelemiz 2020'de de aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA