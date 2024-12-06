Puslu 2.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.12.2024 07:41

Başkentte tarihi eser operasyonu: 69 obje ele geçirildi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 69 obje ele geçirildi.

Başkentte tarihi eser operasyonu: 69 obje ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bağlıca Jandarma Karakol Komutanlığınca, dün saat 21.00 sularında Yeni Bağlıca Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, S.C. ve S.B. isimli şüphelilerin, 2 milyon lira karşılığında satmak maksadıyla getirdikleri 4 cam vazo, Bizans ve Roma dönemine ait 6 sikke, 4 pişmiş toprak su kabı, at figürlü toprak sürahi, hayvan figürlü 7 toprak heykel, insan figürlü 8 toprak heykel, hayvan figürlü 2 metal yüzük ve çeşitli figürlerde 37 metal ve cam obje olmak üzere toplam 69 tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Ankara Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:56
İstanbul'da 28 Bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi: 9 gözaltı
07:52
Kassam Tugayları: Gazze'de 50 İsrail askerini hedef aldık
07:43
Ankara'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
07:38
Felsefe ve fikir dünyasının önemli ismi: Teoman Duralı
05:44
Katil İsrail Filistinlilere ait 24 bin dönüm araziye el koydu
05:36
Kolombiya'da helikoptere saldırı: 4 asker öldü
Van'ın yüksek kesimleri karla kaplandı
Van'ın yüksek kesimleri karla kaplandı
FOTO FOKUS
Felsefe ve fikir dünyasının müstesna ismi: Teoman Duralı
Felsefe ve fikir dünyasının müstesna ismi: Teoman Duralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ