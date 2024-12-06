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Türkiye
AA 06.12.2024 02:14

Bursa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Bursa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki Yiğit Şahin idaresindeki araç, sürücüsü öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulup refüjü aşan Yiğit Şahin'in kullandığı araç, karşı yönden gelen, içerisinde anne Saadet Hülya A. ile kızı Esin Ece P'nin bulunduğu otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Çarpmanın şiddetiyle Yiğit Şahin, yanındaki Egemen U, karşı yönden gelen araçtaki anne Saadet Hülya A. ile kızı Esin Ece P. yaralandı.

Bursa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Yiğit Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Egemen U. ile Saadet Hülya A'nın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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Bursa Trafik Kazası Polis
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