Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 22:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Başkentte sele kapılan kişi böyle kurtarıldı
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeleri ve evleri su bastı. Keçiören'de sele kapılan bir kişinin yol kenarında bekleyen vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçesinde yoğun sağanak yağış etkili oldu.
Caddeleri ve evleri su bastı, araçlar ve yayalar ilerlemekte zorluk çekti.
Keçiören'de selde sürüklenen kişiyi yol kenarında bekleyen vatandaşlar kurtardı. Suyun hızına kapılan kişi, yardım elini tutmasıyla suyun içinden çıkabildi. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.
Etiketler: Ankara Hava Sıcaklıkları Sağanak Sel Yağış
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