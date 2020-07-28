Bağlum Karşıyaka'da kurulan kurban satış alanında yapılan denetimlerde, kurbanlıkların gerekli belgelere sahip ve sağlıklı olup olmadığı gibi kriterlere bakıldı.

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, denetimlerin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 81 ildeki kurban pazarlarında gerçekleştirildiğini söyledi.

"Aşı durumu ve sevk belgeleri kontrol ediliyor"

Korkmaz, hayvan sevk belgelerinin şehirlere giriş yapılmadan önce kontrol noktalarında, veteriner hekimler ve kolluk kuvvetleri iş birliğinde denetlendiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Hayvanların, pazarlara geldikten sonra yine burada hem belediye görevlileri hem il ve ilçe tarım müdürlüklerinden gelen uzman veteriner hekimlerle iş birliği içerisinde bir kez daha pazarın giriş noktasında aşı durumu ve sevk belgeleri kontrol ediliyor. Yani aşısız ve sevk belgesi olmayan hiçbir hayvanın pazara girmesine kesinlikle müsaade edilmiyor."

"Dişi hayvan satışına ve kesimine müsaade etmiyoruz"

Korkmaz, dişi hayvan kesiminin özel şartlar hariç yasaklanmış olduğunu belirterek, "Çünkü anaç hayvan aynı zamanda hayvancılığımızın geleceği açısından da son derece önemli bir konu. Dolayısıyla biz, hayvan pazarlarında dişi hayvan satışına ve kesimine kesinlikle müsaade etmiyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.

Bakanlıkça hayata geçirilen "HaySag-Hayvan Sağlığı ve Refahı" mobil uygulamasıyla hayvanın, yaşı ve nereden geldiği gibi bilgilerin rahatlıkla görülebildiğini anımsatan Korkmaz, uygulamadan vatandaşların kurbanlık alırken faydalanabileceğini kaydetti.

"Büyük oranda kurbanlıklar satıldı"

Korkmaz, bu yıl yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında özellikle çadırlar arası mesafe, vatandaşların maske takması, el hijyeni gibi konulara ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde gereken tedbirlerin alındığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ankara genelinde yeterince hayvan var ve büyük oranda da kurbanlıklar satıldı. Şu anda pazarlara göre değişmekle birlikte Ankara'da yüzde 70-80 civarında kurbanlıklar satılmış durumda. Fiyatlar hem alıcı açısından hem de satıcı açısından iyi bir durumda seyrediyor. Veteriner hekimlerimiz, bayram süresince nöbet sistemiyle görev yapacak."

Kurban seçiminde vatandaşların karşılaştığı sorunları Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine iletebileceklerini vurgulayan Korkmaz, "Vatandaşlarımız kesinlikle aşısız ve küpesiz kurbanlık almamalı. Özellikle kurbanlığın tüylerinin parlak olması, herhangi bir ağız burun akıntısı ve gözlerinde herhangi bir sorun olmaması gerekiyor. Ekiplerimiz kurban süresi boyunca 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacak" ifadelerini kullandı.