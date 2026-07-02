Başkentte atlı polisler devriyede

Atlı polis birliklerinde görevli çeşitli ırklardan 22 at, vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde asayişin sağlanmasına katkı sunuyor.

Kalabalık ortamlar, yüksek ses ve farklı çevresel koşullara uyum sağlayabilen özel eğitimli atlarından oluşan atlı polis birlikleri, caydırıcılık özellikleriyle de güvenlik tedbirlerinin etkinliğine katkıda bulunuyor.

Bu kapsamda atlı polisler, trafik ve yunus ekipleriyle birlikte Başkent Millet Bahçesi'nde de devriye görevi yürütüyor.

Atlı polisler, devriye görevinin ardından motosikletli trafik ve yunus timleriyle birlikte ay-yıldız koreografisi oluşturdu. Koreografiyi dron ile görüntüledi.

Atlı polislerin belirlenen güzergahlardaki devriye görevleri 8 Temmuz'a kadar sürecek.