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Türkiye
AA 02.07.2026 13:32

Başkentte atlı polisler devriyede

Ankara'da NATO Zirvesi kapsamında görev alacak atlı polisler, Başkent Millet Bahçesi'nde devriye görevi yürütüyor.

Başkentte atlı polisler devriyede

Atlı polis birliklerinde görevli çeşitli ırklardan 22 at, vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde asayişin sağlanmasına katkı sunuyor.

Kalabalık ortamlar, yüksek ses ve farklı çevresel koşullara uyum sağlayabilen özel eğitimli atlarından oluşan atlı polis birlikleri, caydırıcılık özellikleriyle de güvenlik tedbirlerinin etkinliğine katkıda bulunuyor.

Başkentte atlı polisler devriyede

Bu kapsamda atlı polisler, trafik ve yunus ekipleriyle birlikte Başkent Millet Bahçesi'nde de devriye görevi yürütüyor.

Atlı polisler, devriye görevinin ardından motosikletli trafik ve yunus timleriyle birlikte ay-yıldız koreografisi oluşturdu. Koreografiyi dron ile görüntüledi.

Başkentte atlı polisler devriyede

Atlı polislerin belirlenen güzergahlardaki devriye görevleri 8 Temmuz'a kadar sürecek.

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Ankara NATO Polis
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