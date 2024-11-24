Çok Bulutlu 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 24.11.2024 14:15

Başkentray'da rekor: Bir günde 94 bin yolcu

Açılışından bu yana 104 milyon yolcunun kullandığı Başkentray, 20 Kasım'da 94 bin 84 yolcu taşıyarak rekor kırdı.

Başkentray'da rekor: Bir günde 94 bin yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Başkentray’ın tüm zamanların en çok yolcu sayısına ulaştığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, “20 Kasım’da Ankara’da Başkentray 94 bin 84 yolcu taşıyarak rekor kırdı. Açılışından bu yana ise tam 104 milyon yolcumuza hizmet verdi.” ifadelerini kullandı.

“İyi Planlama ve Verimli İşletme Rekorları Getiriyor”

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde çalıştığını vurguladı:

“Ankara’daki ekiplerimiz yolcu taleplerini dikkatle izliyor ve sefer sıklığını buna göre planlıyor. Müşteri memnuniyeti odaklı yapılan bu çalışmalar, hem verimli işletmeciliği hem de rekorları beraberinde getiriyor. Bugün Başkentray olmadan kent içi ulaşımı hayal etmek mümkün değil. İyi planlama ve verimli işletme rekorları da beraberinde getiriyor.”

ETİKETLER
Başkentray Ankara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
Sıradaki Haber
Ankara Valiliği'nden buzlanma uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:37
Sarıyer'de 2 kişi denizde kayboldu: Arama çalışmaları sürüyor
15:38
Bakan Bayraktar Gabar'da öğretmenlerle bir araya geldi
15:12
DSİ'ye 515 personel alınacak
15:08
İzmir’e kar yağdı
15:00
Kar nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı
15:17
Gölpınar Hitit Barajı, Dünya Mirası Sulama Yapıları Listesi'ne girdi
Esra öğretmenin yarım kalan anaokulu hayalini kardeşi yaşatıyor
Esra öğretmenin yarım kalan anaokulu hayalini kardeşi yaşatıyor
FOTO FOKUS
Gölpınar Hitit Barajı, Dünya Mirası Sulama Yapıları Listesi'ne girdi
Gölpınar Hitit Barajı, Dünya Mirası Sulama Yapıları Listesi'ne girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ