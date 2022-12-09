Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Kayaş-Sincan güzergahında 26 durakta hizmet veren ve merkezi duraklarıyla Ankara'nın iş yaşamı ile kültür turizmine katkı sağlayan Başkentray’ın, YHT, metro ve otobüs duraklarına bağlantılarıyla kent içi ulaşımın ana omurgası olduğunu söyledi.

12 Aralık Pazartesi itibarıyla yolcu sayısının yoğun olduğu saatlerde sefer sıklığını artırarak kapasite artışına gideceklerini belirten Yalçın, Başkentray ile sabah 06.00 ile 23.49 saatleri arasında Ankaralılara kesintisiz ulaşım sağladıklarını aktardı.

Yalçın, "12 Aralık Pazartesi günü itibarıyla yolcuğu yoğunluğunu dikkate alarak Sincan-Kayaş 07.00 ile 08.00 saatleri arası, Kayaş-Sincan hattında ise 08.00 ile 08.30 arasında tren sefer sayılarını 10 dakikada bir olmak üzere planladık ve toplam 130 olan sefer sayısını 133’e çıkartarak ilave 4 bin 500 kişilik kapasite sağladık" dedi.

Günlük 70 binin üzerinde yolcu taşınıyor

Başkentray’a olan talebin sürekli arttığına dikkati çeken Yalçın, Ankara'ya metro standardında hizmet veren hatta yolcu sayısında sürekli artış olduğunu dile getirdi.

Yalçın, Başkentray'ın Ankara’nın toplu taşıma sisteminde çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle de Ankaralılar tarafından daha fazla tercih edilmeye başlandı. Başkentray ile günlük 70 binin üzerinde yolcu taşıyoruz" diye konuştu.

Şeb-i Arus törenleri için YHT'de 411 ek koltuk kapasitesi

Genel Müdür Yalçın, Konya'da düzenlenen Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için Ankara-Konya-Ankara YHT seferlerine büyük talep olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Konya'da 7-17 Aralık döneminde düzenlenecek Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) münasebetiyle planlamamızı yaptık. 17 Aralık'ta Ankara'dan törene katılacak vatandaşlarımızın tören sonrasında başkente dönüşleri için Ankara-Konya-Ankara YHT hattında ilave sefer yapılacak. Tren, 17 Aralık saat 23.00’te Konya’dan hareket edecek, saat 00.45’te Ankara’ya varacak. İlave YHT seferiyle Ankara-Konya-Ankara YHT hattında 411 ek koltuk kapasitesi sağlanacak."