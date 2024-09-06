Başıboş sokak köpeği yaşlı adama saldırdı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dinlenmek için parka gelen yaşlı bir adama, o sırada parkta bulunan başıboş sokak köpeği saldırdı.

Yaşlı adam köpeğin saldırısında bacağından yaralandı.

Çevre halkının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı adam ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

“Çok fazla yaşlı var burada ve korkudan dışarı çıkamıyor”

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Bu park önceden çok kalabalıktı. Bu olaylardan sonra sessizleşmeye başladı. Çok fazla yaşlı var burada ve korkudan dışarı çıkamıyor. Adım attığımız her yerde köpek var. Yaşlılar kaçamıyor, güçleri de yetmiyor. Küçük çocukları da kovalıyor köpekler” dedi.