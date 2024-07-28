Açık 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 28.07.2024 22:17

Başıboş köpeklere yönelik kanun teklif Genel Kurul'da

Başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm için hazırlanan teklif Meclis gündeminde. Hazırlanan teklif Genel Kurul'da görüşülüyor.

Başıboş köpeklere yönelik kanun teklif Genel Kurul'da

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edilen kanun teklifinin Meclis Genel kurulundaki görüşmelerine geçildi.

AK Parti Milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi 17 maddeden oluşuyor. Düzenleme ile başıboş köpekler sokaklardan toplanarak barınaklara alınacak.

Sorumluluk Belediyelerde olacak. Mevcut hayvan bakımevlerinin koşulları iyileştirilecek, yeni bakımevleri yapılacak.

Belediyeler bütçelerinden binde 5 oranında kaynak ayıracak. Büyükşehir belediyeleri için bu oran binde 3 olarak belirlendi.

Bu kaynağı başka amaçlar için kullananlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca evcil hayvanını sokağa terk edene 60 bin lira para cezası verilecek.
 

ETİKETLER
Köpek TBMM Sokak Hayvanları
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:05
Haşema giyen kadının havuza alınmamasına ilişkin 2 kişiye gözaltı kararı
00:16
Batman'da hafif ticari araç düğün çıkışında davetlilerin arasına daldı: 4 ölü, 2 yaralı
23:15
Bakan Işıkhan: Belediyelerin SGK borçlarının yüzde 80'i şirketlerine ait
22:36
ABD: Saldırı Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendi
22:02
Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
21:22
İsrail Lübnan'ın sınır hattındaki bölgelere saldırdı
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi
FOTO FOKUS
Anadolu'nun bin yıllık geleneği: Atlı cirit
Anadolu'nun bin yıllık geleneği: Atlı cirit
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ