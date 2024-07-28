Başıboş köpeklere yönelik kanun teklif Genel Kurul'da

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edilen kanun teklifinin Meclis Genel kurulundaki görüşmelerine geçildi.

AK Parti Milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi 17 maddeden oluşuyor. Düzenleme ile başıboş köpekler sokaklardan toplanarak barınaklara alınacak.

Sorumluluk Belediyelerde olacak. Mevcut hayvan bakımevlerinin koşulları iyileştirilecek, yeni bakımevleri yapılacak.

Belediyeler bütçelerinden binde 5 oranında kaynak ayıracak. Büyükşehir belediyeleri için bu oran binde 3 olarak belirlendi.

Bu kaynağı başka amaçlar için kullananlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca evcil hayvanını sokağa terk edene 60 bin lira para cezası verilecek.

