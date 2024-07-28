5 ilde orman yangını

Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Yangına 8 uçak, 6 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere, yangının Serik ilçesine bağlı Yumaklar mevkisinde çıktığını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

"Kısmen kontrol altına alındı diyebiliriz"

Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu, yangının yıkılan bir elektrik direğinden çıktığının düşünüldüğünü belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Daha ileri tetikler yapılacaktır. Rüzgarın, düşük nemin ve aşırı sıcağın etkisiyle yangın hızla güney ve doğuya doğru geniş bir alana rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Hızlı bir şekilde arkadaşlarımız müdahale ettiler. Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 8 uçak ve 6 helikopterimiz havada. ayrıca 70'in üzerinde arazöz, Büyükşehir Belediyesi, civar Orman Bölge Müdürlüklerinden, AFAD'dan destek geldi. 500'ün üzerinde personel yoğun bir mücadele verdi. Şu an rüzgarın dinmesiyle beraber kısmen kontrol altına alındı diyebiliriz."

Yaklaşık 60 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü ifade eden Şahin, "Tedbir amaçlı 30 kadar evi boşalttık. Bir evin yandığı söyleniyor ama şu an orayı dumandan göremiyoruz. Şimdiye kadar tespitlerimizde telef olan bir hayvan yok fakat dikili arazide zarar var. Yangının söndürülmesi sonrasında zarar tespit ekiplerimiz kontrol edecekler. Gece boyunca soğutma ve kontrol çalışmaları devam edecek. Şu anda kısmen kontrol altına alındı." diye konuştu.

Yalova'da iki ayrı noktadaki yangın kontrol altına alındı

Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangınlar kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediliyor.

"Ekiplerimiz canını dişine takarak yangını bertaraf etmesini bildi"

Armutlu Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, ihbar üzerine Koyundere mevkisinde başlayan yangına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiğini söyledi.

Ekiplerin 16.00'da yangın bölgesine geldiği sırada 16.20'de de Fıstıklı ile Kapaklı köyleri sınırında başka bir yangının olduğu bilgisinin ulaştığını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Oraya da ekiplerimiz sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangının bir anda sıçramalarla dört farklı noktada devam ettiğini gördük. Bu bahsettiğimiz mevkideki ormanlık alan 150 hektarlık bir alan. Çok şükür ekiplerimiz 18.00 sularında yangını ciddi bir hasar vermeden yaklaşık 2-3 hektarlık hasarla kapattık."

Yerleşim yeri ve tatil köyüne yakın noktadaki yangına büyük gayretle müdahalede bulunan ekiplere teşekkür eden Aydın, "Tatil köyünün 300 metre kadar yakınına gelmişti. Ekiplerimiz, canla başla, canını dişine takarak yangını burada da bertaraf etmesini bildi. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"İki yerde de sabaha kadar soğutma çalışması devam edecek"

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Yalova Orman Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, jandarma ve emniyet TOMA'ları, Armutlu Belediyesi ve Bursa, Kocaeli ile Bilecik'ten de desteğe gelen yaklaşık 600 personele teşekkür eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bursa'dan gelen 2 helikopterimiz işimizi çok kolaylaştırdı. Fıstıklı-Kapaklı sınırındaki yangında, buradaki kadar büyümeden çok şükür onu da bertaraf ettik. Orada da soğutma çalışması devam ediyor. Söndürme tamamen bitti ve her iki yerde gece saatleri de soğutma çalışması devam edecek. Bahsettiğimiz saat aralıklarında kolay gibi geliyor ama 16.00'da başlayan bir yangını 18.00'de söndürmek, bu kadar ekiple muazzam bir başarı."

Güvenlik güçlerinin yangının çıkış nedenini araştırdığını belirten Aydın, "Zaten insan kaynaklı olduğu üzerinde duruyoruz. Sabotaj olma ihtimali üzerinde de duracaktır arkadaşlarımız. Bununla ilgili süreç devam ediyor çünkü aynı zaman diliminde farklı noktalarda çıkmış bir yangın. Koyundere mevkisinde de 4 farklı noktada kopuk kopuk yangınlar olması da bir sıçrama mı? Sabotaj mı? Bunun üzerinde de duracağız. Elimizdeki veri kısıtlı ama bunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Gaziantep'teki yangın kontrol altına alındı

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Dülük Baba Tepesi mevkisinde öğleden sonra yangın çıktığı belirtildi.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü, Şehitkamil ve Şahinbey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, OSB ekipleri, arazözler ve iş makineleriyle acil müdahalede bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Yangın alanının ilk belirlemelere göre 20 dönüm olduğu tahmin edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Hatay ilimizden acil müdahale amacıyla görevlendirilen bir yangın söndürme helikopteri alana intikal etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Valilik, 150 araç, 1000'e yakın personel ve 1 helikopterle müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını belirtildi.

Kahramanmaraş'ta yangın: Vatandaşlar tahliye ediliyor

Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince alevlere 6 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, bir iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor

Jandarma ekipleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermiyor, bölgedekiler de tahliye ediliyor.

Dumandan etkilenen orman muhafaza memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, jandarma ekipleri ve diğer kamu personelinin yangına koordineli şekilde müdahale ettiklerini söyledi.

Bölgedeki 8 evin tahliye edildiğini belirten İnan, yangına havadan 6 helikopter, karadan ise iş makineleri ve arazözlerle müdahalenin sürdüğünü dile getirdi.

İnan, bölgeye yangın söndürme uçağı da talep ettiklerini söyledi.

80 hektar zarar gördü

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale edildiğini vurgulayan Karartı, "Yangına 6 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü. Çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan personelimizin durumu ise iyiye gidiyor" diye konuştu.

Askerler de destek veriyor

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının söndürülmesi için yoğun çaba gösteriyor.

Bir komando bölüğü, 10 asayiş ile 5 trafik timi ve civardaki güvenlik korucuları da müdahale çalışmalarına destek veriyor.

Jandarma ekipleri, civar köylerdeki muhtarlara bilgilendirme çalışması yapıyor.

İzmir'de yangına müdahale sürüyor

Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.