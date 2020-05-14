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Başakşehir'de vidanjör devrildi: 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Başakşehir'de devrilen vidanjörün sürücüsü yaralandı.
Atatürk Bulvarı Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi mevkiinde vidanjör, kaldırıma ve yön levhasına çarparak devrildi.
Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekiler tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: vidanjör trafik Kazası başakşehirSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 02:54
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