Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları hakkında bilgi verildi.

Maske takmanın önemi vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cadde ve sokaklarla halkın toplu bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesi zorunludur."