Haber Giriş: Kaynak: AA
Kastamonu'da maskesiz dolaşmak yasaklandı
Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, maske takmak zorunlu hale getirildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları hakkında bilgi verildi.
Maske takmanın önemi vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cadde ve sokaklarla halkın toplu bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesi zorunludur."
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