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Türkiye
DHA 19.09.2023 16:05

Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi: 7 yaralı

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde İETT'ye bağlı körüklü otobüs devrildi. Kazada, otobüsteki biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Güvercintepe Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri geri giderek bir sitenin duvarı ve elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, otobüsteki biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ekiplerin otobüsü kaldırma çalışması sürüyor.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, sokaktan aşağıya doğru geri geri hareket eden İETT otobüsünün kontrolden çıkarak bir sitenin duvarına çarpıp elektrik diğerini devirmesi, sonra karşı kaldırımı aşıp toprak zemine devrilmesi yer alıyor.

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