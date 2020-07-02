Haber Giriş: Kaynak: AA
Başakşehir'de fabrika yangını
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Başakşehir'deki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, yürüyüş bandı imal edilen 2 bin 500 metrekarelik 2 katlı fabrikanın depolama kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikadaki plastik hammaddenin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın büyük kısmına yayıldı.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, iş makinelerinin yardımıyla yangına müdahale ediyor.
Etiketler: İstanbul başakşehir fabrika yangınSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 06:30
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