Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile COVID-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Taşoluk beldesi 2 Temmuz itibarıyla karantina altına alınmıştır.”

Öte yandan vatandaşlara karantina kararının belediye hoparlöründen bildirildiği belirtildi.