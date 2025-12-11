Parçalı Bulutlu 3.2ºC Ankara
Türkiye
İHA 11.12.2025 06:15

Bartın'da park halindeki araç küle döndü

Bartın Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde gece yarısı park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Bartın'da park halindeki araç küle döndü

Bartın-Zonguldak karayolu Terminal Kavşağı’nda park halinde bulunan bir araçta gece yarısı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Araç yangını nedeniyle karayolundaki trafik akışı bir süreliğine kesilirken, alevlerin söndürülmesinin ardından yoldaki trafik akışı normale döndü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Olay esnasında araçta kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, park halinde yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kiralık olduğu belirtilen araçtaki yangının sebebi henüz belirlenemezken, elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor. Yangının sebebini belirlemek için yürütülen inceleme devam ediyor. 

Bartın Yangın
