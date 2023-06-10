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Türkiye
AA 10.06.2023 14:09

Bartın'da doğal gaz çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu

Bartın'ın Amasra ilçesinde doğal gaz hattı çalışması sırasında tarihi kalıntılara rastlandı.

Bartın'da doğal gaz çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu

İlçe merkezinde Kaleşah ile Kum mahalleleri arasında yürütülen çalışmalarda ekipler, bazı tarihi kalıntılar buldu.

Boru döşeme çalışmaları durdurularak Amasra Müze Müdürlüğüne haber verildi.

Bölgeye gelerek inceleme yapan yetkililer, kalıntıların Roma döneminde kenti besleyen su kanalının parçaları olduğunu değerlendirdi.

Bartın'da doğal gaz çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu

Doğal gaz hattı kazı çalışmalarına, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun alacağı karar doğrultusunda farklı güzergahtan devam edileceği öğrenildi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, gazetecilere, doğal gaz kazı çalışmalarında yer altındaki tarihi kültürel varlıklara zarar verilmemesi için alternatif güzergahların değerlendirildiğini söyledi.

Bartın'da doğal gaz çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu

"Amasra'mız aynı zamanda bir tarih kenti"

Çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve Müze Müdürlüğü teknik ekiplerinin eşliğinde yapıldığını aktaran Çakır, "Amasra'mız aynı zamanda bir tarih kenti. Yer altında da bir tarihi kültürel varlık hazinesi var. Bunlara da zarar vermeden alternatif güzergahları değerlendirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kenti, Roma döneminde besleyen su kanalının parçalarına denk geldiğimize dair bir görüş var." diye konuştu.

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