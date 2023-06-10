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Türkiye
AA 10.06.2023 13:20

Tavanı delen yorgun mermi, bekçinin başını sıyırdı

Yalova'da, bir iş yerinin tavanını delen yorgun mermi, iş yerinde televizyon izleyen gece bekçisi İdris Fidan'ın başını sıyırıp koltuğa düştü.

Olay, 7 Haziran günü saat 01.30 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu üzerindeki bir hurda dükkanında meydana geldi. İş yerinde gece bekçiliği yapan İdris Fidan, televizyon izlediği sırada duyduğu silah sesiyle irkildi. Konteyner olan iş yerinin tavanını delen mermi, Fidan’ın başını sıyırıp koltuğun üzerine düştü.

Fidan hafif yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silahı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

"Yiyecek ekmeğimiz varmış"

Şans eseri ölümden döndüğünü söyleyen İdris Fidan, "Dükkanda beklerken, televizyon izliyordum. Bir anda gelen sesle can havliyle fırladım. Yukarıdan düşen mermi kafamdan sekti. O anda ne yapacağımı şaşırdım. Bir yerden mi sıktılar diye düşündüm. Memur arkadaşlar geldiğinde yorgun merminin isabet ettiğini söylediler. Böyle bir hadise atlattık. Yiyecek ekmeğimiz varmış. Tam sağ tarafıma kafamı sıyırarak yere sekmesi bir oldu zaten. Bununla atlattık, daha da kötüsü olabilirdi" dedi.

"Ucuz atlattık, buna da şükür"

Yaşananlara tepki gösteren iş yeri sahibi Ercan Tosun da "İnsanların, düğünlerde, asker eğlencelerinde rastgele silah kullanmamasını öğrenmesi lazım. Zevkine ateş etmiş, geldi bizim bekçimizin kafasına isabet etti. Ucuz atlattık, buna da şükür. İdris’in canı sağ, başka bir şeye de gerek yok zaten" diye konuştu.

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