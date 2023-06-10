Yoldan çıkan traktör iş yerine girdi, çocuk ve köpeği son anda kurtuldu

Edremit’in Güre Mahallesi üzerinde İzmir Çanakkale yolu üzerinde makas atarak yolda ilerleyen bir otomobil, önünde seyreden traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan traktör bir iş yerine girdi.

Bu sırada iş yerinin önünde oynayan dört yaşındaki L.Y. ve köpeği, iş yerine giren traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

'Sürücü alkollü' iddiası

Kazadan kurtulan küçük çocuğun dedesi Yılmaz Yıldırım o anları anlattı.

"Burası E-87 karayolu. Burada ne zaman ne olacağı belli değil. Traktör kullanan arkadaşımız 10 kilometre hızla giderken arkasından bir otomobil makas atarken çarptı. Traktör de direksiyon hakimiyetini kaybedip direkt dükkanın içine girdi. Çocukların kurtulması bir mucize. Çocuk traktörü görünce annesinin yanına kaçıyor. Annesi ve oğlum çocuğu içeri alıyor. Kurtulması anılık bir olay. Saniyeler ile değil saliseler ile kurtuldu torunum."

Yılmaz Yıldırım ayrıca otomobil sürücüsünün alkollü olduğu ve kaza sonrası tavırları ile kendilerini üzdüğünü ifade etti.