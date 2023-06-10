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Türkiye
AA 10.06.2023 13:45

İzmir merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda MİT Başkanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı bağlantılı olarak göçmen kaçakçılığı olaylarını organize ettiği öne sürülen 17 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

İzmir, Muğla, Aydın, İstanbul, Antalya ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, son üç ayda gerçekleşen, 569 düzensiz göçmenin kurtarılması, 5 yelkenli tekneye el konulması ve 7 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan 5 ayrı göçmen kaçakçılığı olayıyla bağlantılı oldukları belirtildi.

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İzmir Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı
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